Cazzagobornato, Roberto Inverardi non è più l’allenatore

Proseguono i cambiamenti in casa Cazzagobornato. Dopo la separazione con il direttore sportivo Gianluigi Gabrieli, la società franciacortina ha interrotto consensualmente anche il rapporto di lavoro con il tecnico Roberto Inverardi.

Di seguito la nota del club:

“S’interrompe il rapporto con l’Allenatore Roberto Inverardi.

Dopo un colloquio col Direttore Generale Riccardi sé deciso in comune accordo di non proseguire il cammino in vista delle prossima stagione.

Roberto arrivato in corsa a Dicembre 2019 ha portato a termine il proprio dovere centrando gli obbiettivi prefissati pure in lauto anticipo addirittura superandosi nell’ultima stagione.

A Roberto i più sinceri auguri per il proseguo del suo percorso sportivo ringraziandolo per il suo prezioso contributo”.