Cazzagobornato da favola: mai così in alto nella su storia

Il Cazzagobornato continua a meravigliare nel girone C di eccellenza, anche se chi conosce la professionalità e l’esperienza del Direttore Sportivo Gianluigi Gabrieli non è così stupito da quanto sta facendo vedere la Società franciacortina. Bel gioco, squadra giovane e frizzante gli elementi che contraddistinguono il Cazzagobornato e le squadre impostate dal ds Gabrieli che al momento stanno valendo il primo posto nel girone a un punto di vantaggio sul Caravaggio e con il secondo miglior attacco del girone. Una squadra che in trasferta si accende come dimostrano i 21 punti realizzati lontano da casa sui 33 totali. Trascinatori offensivi della squadra sono Venturi (6 gol) e Inverardi (4 gol) che vanno a nozze con le giocate di Minotti (4 gol anche per lui). L’ex giocatore di Atalanta e Foggia sta guidando magistralmente la formazione di mister Inverardi inventando fantasie e dando velocità alla manovra.

Abbiamo raggiunto il Direttore Sportivo Gaianluigi Gabrieli a cui abbiamo fatto alcune domande per capire il segreto di questo “Cazzago Special”.

Il Cazzagobornato non è mai così in alto nella sua storia. Qual è il segreto?

“Sicuramente dopo 15 partite trovarsi ha 33 punti non capita spesso, naturalmente il nostro obiettivo principale resta la salvezza aritmetica il prima possibile. Dal mio punto di vista non esistono segreti, in questa categoria per far bene bisogna aver obiettivi personali, determinazione e voglia di sacrificarsi durante la settimana”.

Come state vivendo questo momento?

“Nel mondo CBC si vive questo momento con grande serenità ed entusiasmo, sapendo che non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni adess. La squadra e lo staff lavorano con grande professionalità durante la settimana, sappiamo da dove siamo partiti e viviamo partita per partita senza guardare troppo avanti”.

Mister Inverardi sembra aver plasmato la squadra formata da un ottimo mix di giovani ed esperti. È così?

“Mister Inverardi è un super allenatore per la categoria e lo staff che la Società ha messo a disposizione è di livello assoluto. Per quanto riguarda il gruppo, invece, con l'aiuto dei due "vecchietti" della squadra, Sabatucci e Minotti, lo spogliatoio si è coeso moto bene calcolando che 15/16 giocatori sono nuovi rispetto alla passata stagione. Detto questo lavoriamo ogni settimana duramente con passione e dedizione al lavoro sapendo che ogni partita è un obiettivo e più obiettivi raggiungiamo più grande sarà la nostra soddisfazione di squadra e personale alla fine della stagione”.

Fonte immagine: Cazzagobornato Calcio.