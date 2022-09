Tris del Cazzagobornato sul Carpenedolo

Il Cazzagobornato fa sul serio e alla prima di campionato vince con un tetto tre a zero contro il Carpenedolo. L’avvio di stagione in Coppa Italia non era stato dei migliori, ma quello visto all’esordio in campionato è stato un Cazzagobornato diverso e molto più convincente. Una partita quasi mai messa in discussione seppur la prima occasione capiti proprio al Carpenedolo con Cossetti che da buonissima posizione calcia troppo centrale senza impensierire Abbrandini. La partita resta in equilibrio fino a pochi minuti dal termine del primo tempo quando i franciacortini si accendono e gelano il Carpenedolo. Ad aprire le marcature ci pensa Trovadini al 42’ su assist di Martinetti mentre due minuti più tardi il raddoppio è firmato Minessi su assist di Masperi.

A inizio ripresa l’ex Comotti ci prova dalla distanza, ma Abbrandini è attento e alza sopra la traversa. I bassaioli si fanno rivedere poco più tardi, ma peccano in precisone. Con il passare dei minuti il Cazzagobornato prende maggior controllo del campo e a dieci minuti dal termine chiude i conti grazie al gol Venturi bravo a raccogliere l’assist perfetto di Iudica. Nei minuti finali il giovane Patarini cerca il suo primo centro con i gialloblù, ma Rinaldini devia in angolo.

Tre punti importanti per il Cazzagobornato che domenica è atteso in trasferta dalla Soresinese.

IL TABELLINO

CAZZAGOBORNATO - CARPENEDOLO 3-0

CAZZAGOBORNATO: Abbrandini, Aceti, Martinetti (31′ st Stefanescu), Iudica, Minotti, Sabatucci, Masperi, Lanza (28′ st Paderno), Venturi, Minessi (31′ st Patarini), Trovadini (25′ st Mennucci). A disp.: Bonetti, Rivetti, Padula, Capitanio, Zamboni. All.: Inverardi.

FC CARPENEDOLO: Rinaldini, Bonatti, Dossena (27′ st Brunati), Rozzini (45′ st Pasqualini), Mariani, Cossetti (38′ st Olivari), Comotti (17′ st Capellini), Chiarini, Botturi, Panina, Marini (35′ st Diene). A disp.: Zerrillo, Moio, Schlang, Younis. All.: Novazzi.

ARBITRO: Tagliaferri di Lovere.

ASSISTENTI: Mendeni di Lovere; Lanzetti di Seregno.

MARCATORI: 42′ pt Trovadini, 44′ pt Minessi, 35′ st Venturi.

AMMONITI: Martinetti, Lanza, Minotti, Bonatti, Rozzini.

NOTE: Spettatori 150’ ca. Angoli 8-2. Fuorigioco 4-1. Recuoero 0-3.

Fonte immagine: Cazzagobornato Calcio.