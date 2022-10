Il Cazzagobornato sogna e gioca da grande

Seconda vittoria consecutiva del Cazzagobornato che dopo il successo infrasettimanale sull’Ospitaletto ripete una grande prestazione espugnando di misura il campo della Bedizzolese grazie al gol di Venturi.

I franciacortini non ci mettono molto a trovare la via del gol che arriva al primo acuto con Venturi bravo superare il portiere avversario con un bel tiro di controbalzo. Allo scadere del primo tempo Scidone sfiora il gol del pareggio, ma la sua conclusione termina a lato di poco. Nella ripresa la squadra allenata da mister Inverardi è più intraprendente con i tentativi centrali di Mennucci e Zamboni, vanificati da Piccinardi che blocca senza problemi. Con il passare dei minuti la Bedizzolese prova a riportare la partita in equilibrio, ma l’arcigna difesa gialloblù si erige a difesa del risultato e non si lascia superare. Nei minuti finali i padroni di casa ci provano su azione d’angolo con Piccinardi, ma la palla termina fuori. Il Cazzagobornato tira così un sospiro di sollievo e al triplice fischio può finalmente alzare le braccia al cielo.

Una vittoria importante per il Cazzagobornato che resta al comando della classifica a quota quindici punti insieme al Cast Brescia. Domenica prossima altro test impegnativo in trasferta a Caravaggio per continuare a sognare in grande.

Fonte immagine: Cazzagobornato Calcio.