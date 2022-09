Bis del Cazzagobornato: gialloblù a punteggio pieno

Primo successo esterno e seconda vittoria consecutiva per il Cazzagobornato che vince per 3 a 1 sulla Soresinese e si gode il primo posto in classifica. Un risultato storico per la squadra franciacortina che dal suo approdo in Eccellenza non aveva mai vinto le prime due partite di campionato.

Oltre al record giusto da segnalare, c’è soprattutto l’atteggiamento della squadra e il gioco espresso. Il tocco di mister Inverardi si vede, senza considerare alcuni giocatori ancora indisponibili, così come l’ottimo lavoro svolto in estate dal Direttore Sportivo Gianluigi Gabrieli.

LA CRONACA. Il Cazzagobornato gioca bene sin dalle prime battute, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa al 38’ con Ladhili. Minotti e compagni però non si scompongono e dopo soltanto un minuto ristabiliscono immediatamente la parità con Venturi. L’attaccante gialloblù è scatenato e a un minuto dalla fine del primo tempo sigla la doppietta personale che vale il sorpasso. Nella ripresa la Soresinese prova a resistere alle scorribande franciacortine, ma al 59’ non può nulla sul colpo sotto misura di Trovadini. La Soresinese prova a tornare in partita e ne avrebbe l’occasione intorno alla mezz’ora quando l’arbitro decreta un calcio di rigore calciato però sulla traversa da Zambelli. La Soresinese tenta il forcing finale, ma Abbrandini chiude la porta con un intervento in extremis su Prandi fissando così il parziale.

Tre ottimi punti per il Cazzagobornato che domenica prossima ospiterà il Rezzato Dor.

Fonte immagine: Cazzagobornato.