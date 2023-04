Catanzaro vs Feralpisalò, le dichiarazioni del post partita

Serie C

C’è amarezza dopo la sconfitta in rimonta subita contro il Catanzaro, soprattutto dopo un ottimo primo tempo in cui il vantaggio è stato sfiorato in almeno due nitide occasioni con Buti? e Guerra sulle quali è intervenuto protagonista il portiere dei padroni di casa.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate del tecnico Stefano Vecchi e dell’attaccante Karlo Buti? al termine della partita:

Mister Stefano Vecchi: “È stata una partita tosta, molto condizionata anche dal vento. Siamo stati molto nel primo tempo e poi nel secondo tempo siamo calati. Oggi in campo abbiamo visto una vera partita, bella da vedere e con ritmi molto alti. È un assaggio di quello che vedremo sicuramente il prossimo anno”.

Karlo Buti?: “Sono contento per il gol ma peccato sia servito a poco. Oggi è stato una partita tosta e ad alta intensità. Sto trovando il ritmo e i gol e sono contento. Quella di oggi è stata l’anteprima della Serie B del prossimo anno e abbiamo dimostrato di poterci stare bene”.