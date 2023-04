Catanzaro vs Feralpisalò: le formazioni ufficiali

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Catanzaro

Leoni del Garda in campo alle 16 alo Stadio Comunale “Nicola Ceravolo” di Catanzaro per affrontare i padroni di casa nella prima giornata di Supercoppa di Serie C. La gara sarà diretta dal Signor Sfira di Pordenone coadiuvato dagli Assistenti Marchetti di Trento e Barberis di Collegno. Il quarto uomo è il sig. Ubaldi di Roma 1.

Le formazioni ufficiali:

CATANZARO: Fulignati, Martinelli, Verna, Iemmello, Scognamillo, Brignoli, Ghion, Curcio, Brighenti, Šounas, Situm. A disposizione: Sala, Grimaldi, Tentardini, Welbeck, Rolando, Bombagi, Fazio, Pontisso, Vandeputte, Biasci, Gatti, Katseris, Cinelli, Megna, Cianci. Allenatore: Vivarini.

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Tonetto, Balestrero, Butic, Di Gennaro, Guerra, Pilati, Carraro, Siligardi, Hergheligiu. A disposizione: Volpe, Venturelli, Musatti, Palazzi, Di Molfetta, Pittarello, Legati, Panico,Zennaro, Pietrelli, Salines. Allenatore: Vecchi.