Catanzaro-Feralpisalò, numeri e statistiche della partita

A distanza di pochi mesi dalla sfida in Supercoppa di Serie C, i Leoni del Garda tornano ad affrontare il Catanzaro. In campionato è però il primo scontro dalla stagione 2018/2019 quando le due squadre si affrontarono nel terzo turno dei play off.

La sifda tra Catanzaro e Feralpisalò, valida per la decima giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 21 ottobre e avrà luogo allo stadio “Ceravolo” con fischio d’inizio fissato alle ore 16:15. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, Now e Dazn.

Queste alcune curiosità e statistiche raccolte da Opta Sports:

• Catanzaro e Feralpisalò tornano ad affrontarsi in campionato per la prima volta dalla stagione 2018/19 in Serie C (terzo turno dei playoff): in quel caso, la squadra lombarda è rimasta imbattuta in entrambe le sfide, vincendo per 1-0 il match di andata in casa, e pareggiando 2-2 la gara di ritorno in trasferta.

• Il Catanzaro ha perso soltanto una delle ultime nove partite (5V, 3N) di Serie B – 5-0 sul campo del Parma lo scorso settembre – dopo avere subito 11 sconfitte nelle 12 gare (1V) precedenti nella competizione.

• Il Catanzaro ha raccolto 18 punti nelle prime nove partite di questo campionato: ben tre in più di quanti i calabresi ne avevano racimolati a questo punto della stagione negli ultimi due tornei disputati in Serie B messi assieme: 15 punti in totale, ovvero 11 dopo le prime nove gare giocate del 2004/05 e quattro dopo le prime nove del 2005/06.

• Quattro dei cinque punti conquistati dalla Feralpisalò nel torneo in corso sono arrivati in trasferta; i gardesani sono imbattuti nelle ultime due gare esterne di Serie B (1V, 1N), dopo avere perso tutte le tre precedenti nella competizione.

• Si affrontano la squadra con la più alta precisione al tiro in questo campionato (il Catanzaro che vanta il 57% di conclusioni nello specchio) e la compagine con quella più bassa (Feralpisalò, 34%).

• Nessun giocatore ha portato più punti alla squadra con i propri gol e assist rispetto a Jari Vandeputte nel campionato in corso: otto - frutto di cinque partecipazioni (tre reti, due assist) - al pari di Massimo Coda (ma con sette partecipazioni).

• Andrea La Mantia, a segno nelle ultime due partite di campionato, ha segnato finora a 31 squadre in Serie B dal 2016/17 (primo suo centro nel torneo cadetto); in caso di gol contro il Catanzaro, le avversarie contro cui l’attaccante della Feralpi è andato a bersaglio diventerebbero 32: meno soltanto di Alfredo Donnarumma e Massimo Coda nel periodo.