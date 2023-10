Catanzaro-Feralpisalò: le formazioni ufficiali. Fischio d’inizio alle 16:15

Squadra in casa

Squadra in casa Catanzaro

Alle 16:15 i Leoni del Garda scenderanno in campo allo stadio “Ceravolo” per affrontare il Catanzaro, sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B. Reduce dal pareggio nel derby contro il Brescia, la Feralpisalò schiera dal primo minuto i centrocampisti Carraro e Kourfalidis. Confermato il tridente d’attacco formato da Felici, La Mantia e Buti?.

A dirigere l’incontro sarà il signor Marco Monaldi della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno i signori Salvatore Affatato della sezione di Domodossola e Ivan Catallo della sezione di Frosinone, mentre il Quarto Ufficiale sarà il signor Enrico Gemelli della sezione di Messina.

Le formazioni ufficiali:

CATANZARO: Fulignati, Verna, Iemmello, Scognamillo, Ghion, Brighenti, Sounas, Vandeputte, Veroli, Katseris, Donnarumma. A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Brignola, Stoppa, Pontisso, Pompetti, Biasci, Oliveri, Miranda, Ambrosino. Allenatore: Vivarini.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bacchetti, Pilati, Ceppitelli, Bergonzi, Pilati, Zennaro, Carraro, Kourfalidis; Felici, La Mantia, Buti?. A disposizione: Minelli, Volpe, Di Molfetta, Compagnon, Fiordilino, Sau, Hergheligiu, Verzelletti, Parigini, Letizia, Pietrelli. Allenatore: Vecchi.