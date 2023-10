Catanzaro-Feralpisalò, i convocati: Balestrero assente per squalifica, La Mantia recuperato

Questa mattina i Leoni del Garda hanno sostenuto la rifinitura sul prato dell’antistadio Carlo Amadei di Salò, in vista dell’incontro contro il Catanzaro, valido per la decima giornata di Serie B 2023/2024, e in programma sabato 21 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro (in diretta su Sky Sport, Now e Dazn).

Oltre agli indisponibili Ferrarini, Tonetto, Voltan, Da Cruz e Camporese, mister Vecchi dovrà rinunciare anche allo squalificato Balestrero. Da valutare le condizioni di Kourfalidis rientrato soltanto giovedì dall’impegno con la nazionale greca, perfettamente recuperato dopo l’operazione alla mano, invece, l’attaccante La Mantia.

Questa la lista dei convocati diramata dal tecnico Stefano Vecchi al termine della seduta:

PORTIERI 1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe;

DIFENSORI 6 Bacchetti, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia;

CENTROCAMPISTI 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 21 Carraro, 27 Hergheligiu, 29 Verzeletti, 39 Kourfalidis, 99 Pietrelli;

ATTACCANTI 9 Buti?, 10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 91 La Mantia, 97 Felici.