Catanzaro-Feralpisalò, le dichiarazioni del post partita di mister Vecchi

Il cuore del primo tempo non basta alla Feralpisalò che nella ripresa cede, anche con un po’ di sfortuna, al Catanzaro. Al termine dell’incontro il mister Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa commentando così la partita:

“Una prestazione dove faccio fatica a fare degli appunti ai miei giocatori dal punto di vista dell’impegno, dell’attenzione e della predisposizione a fare ciò che in settimana avevamo preparato per mettere in difficoltà il Catanzaro. Purtroppo gli episodi, che sono determinanti e decisivi in questo gioco, anche oggi l’hanno fatta da padrona. Abbiamo subito gol a causa di un infortunio difensivo e non siamo nemmeno troppo fortunati perché sull’1-0 abbiamo preso un palo e il gol del 3-0 mi sembra rocambolesco con quella deviazione. Tanti episodi che purtroppo in questo momento ci vanno contro all’interno di una gara che i miei giocatori hanno affrontato con grande impegno e sacrificio. Siamo stati in partita per un po’ ma questa è una categoria, e lo stiamo imparando, dove gli episodi sono decisivi. Dobbiamo essere più bravi a crearne e magari non provocarli”.

“Bisogna lavorare sugli errori che facciamo e crescere perché così non è abbastanza. Credo che la squadra giochi discretamente bene e che sia in partita. L’idea di una squadra organizzata e che va in campo per fare le cose fatte bene ce l’ho. Cercheremo di migliorare le qualità dei singoli in alcune situazioni. È un periodo in cui anche i ragazzi sentono la pressione di fare risultato e magari qualcuno non è nemmeno troppo tranquillo. È già da un po’ di tempo che bisogna cambiare questo trend, non è solo da oggi. A tratti l’abbiamo fatto come nel primo tempo, ma non è abbastanza. Bisogna fare 95 minuti durante i quali si sbaglia poco e meno”.

“Le gare vanno anche interpretate in base alla forza degli avversari. Sapevamo che il Catanzaro gioca in un certo modo e dovevamo essere bravi ad accorciare e ripartire. Poi in fase di possesso palla dovevamo cercare di creare opportunità e occasioni per ribaltare l’azione ed essere più presenti nella metà campo avversaria. Nel primo tempo l’abbiamo fatto, poi come ripeto non è semplice per una squadra come la nostra andare sotto, sfiorare il pareggio con un palo e poi prendere anche il secondo e terzo gol”.