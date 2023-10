Catanzaro-Feralpisalò, Vecchi: “Stiamo crescendo, ma occorre alzare il ritmo”

Al termine dell’allenamento di rifinitura svolto questa mattina sul prato dell’antistadio Carlo Amadei di Salò, il mister gardesano Stefano Vecchi ha analizzato il prossimo incontro che vedrà la Feralpisalò impegnata in trasferta contro il Catanzaro. I Leoni del Garda scenderanno in campo allo stadio “Ceravolo” alle 16:15 dopo la sosta per le nazionali su cui confida molto il tecnico Vecchi. Queste le sue parole rilasciate alla viglia della partita:

“Il Catanzaro ha subito tanti gol in una solo partita. È una squadra molto ben organizzata nelle due fasi che però è anche abbastanza propositiva e ogni tanto prende qualche rischio. Il Catanzaro gioca molto bene, sta facendo un buon campionato ed è composta in gran parte da giocatori che l’anno scorso hanno dominato il loro girone di Serie C. Noi stiamo crescendo, stiamo facendo un percorso più difficile del loro, ma i segnali sono positivi e incoraggianti”.

“Quando si prepara una partita si cerca sempre di limitare e coprire eventuali punti di forza dell’avversario. Il Catanzaro è una squadra che attacca con qualità e dinamismo perciò bisognerà fare molta attenzione anche perché hanno molti giocatori di spessore offensivo importante”.

“Per quanto riguarda il nuovo modulo ci stiamo lavorando. Nelle ultime partite ci ha dato buoni risultati e buone sensazioni quindi proseguiremo su questa strada. Più di un giocatore si trova bene, sia il 3-5-2 sia il 4-3-3 sono moduli che ci permettono di avere buone alternative in campo anche durante la partita”.

“Carraro e Ceppitelli sono a piena disposizione, hanno lavorato bene soprattutto durante la sosta e saranno della partita, però valuteremo fino alla fine un loro impiego. Kourfalidis è un po’ stanco e gli abbiamo lasciato un paio di giorni per smaltire la fatica anche per i viaggi che ha dovuto fare. Inoltre ha giocato bene e con il Portogallo è stato uno dei migliori in campo”.

“Come successo dopo la prima sosta, mi auguro e spero di vedere una squadra cresciuta e ancora più in palla. Manca poco per compiere quel saltino e diventare definitivamente una squadra che gioca con personalità e grande intensità. Con il Brescia l’abbiamo fatto per 65/70 minuti andando poi più in affanno degli avversari. O impariamo a gestire meglio tutta la partita o dobbiamo alzare ancora di più il ritmo”.

“Balestrero non ci sarà per squalifica. Va sostituito e purtroppo in organico non abbiamo un giocatore con quelle caratteristiche. Avremo più qualità e più tecnica, ma meno impatto fisico. Fiordilino è uscito malconcio dalla partita con il Brescia. Per una settimana ha svolto lavoro differenziato, questa settimana ha invece lavorato nel gruppo e negli ultimi giorni s’è allenato a pieno regime con la squadra. Sta bene, però arriva da una decina di giorni di ripresa perciò dovremo valutare fino alla fine anche le sue condizioni”.

“Mi aspetto un clima caldo, come sempre accade quando giochiamo fuori casa e troviamo 10mila spettatori. Siamo abituati ed è bello così. Abbiamo fatto un percorso sognando di andare a giocare in certi campi e certi ambienti e ora bisogna dimostrare di essere all’altezza. L’abbiamo fatto un po’ a fasi alterne, ma quando l’abbiamo fatto siamo stati molto competitivi”.