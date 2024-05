Catanzaro-Brescia 4-2: video, gol e highlights

S’infrange ai supplementari il sogno Serie A del Brescia, che al Ceravolo subisce un’amara rimonta contro il Catanzaro. Dopo essere andato in cabotaggio per due volte, l’ex Donnarumma firma il pareggio dell’ex in pieno recupero mandano le squadre ai supplementari, dove i giallorossi hanno poi la meglio con il punteggio finale di 4-2.

Il Brescia, nonostante la sconfitta, esce dal campo tra gli applausi dei propri tifosi, consapevole di aver dato tutto. La stagione della Rondinelle termina ai playoff, raggiunti dopo un inizio di campionato non semplice.