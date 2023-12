Catanzaro-Brescia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo la bella vittoria casalinga contro il Como, il Brescia vola a Catanzaro per disputare la 18ª giornata di Serie B in programma sabato 23 dicembre alle ore 15.

Pre partita

Il Brescia si presenta alla partita reduce da cinque risultati utili consecutivi (tre pareggi e due vittorie). La vittoria contro il Como ha permesso al Brescia di raggiungere il nono posto a quota 22 punti portandosi attualmente in zone di classifica più tranquille. La formazione di Maran (qui la sua conferenza della vigilia) affronta il Catanzaro, neopromossa e vera sorpresa del campionato. I gialloblù occupano infatti la quarta posizione a 30 punti. I calabresi sono a caccia del riscatto avendo perso di misura lo scorso turno contro l’Ascoli.

Tra le fila del Brescia esordio in stagione tra i pali per Andrenacci che sostituirà l’infortunato Lezzerini. Nei convocati assente anche anche Van de Looi.

Dove vederla

Catanzaro-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Brignola, Ghion, Pompetti, Vandeputte; Biasci, Ambrosino. Allenatore: Vivarini.

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Cistana, Papetti, Mangraviti; Dickmann, Paghera, Bisoli, Jallow; Bjarnason, Galazzi; Borrelli. Allenatore: Maran.