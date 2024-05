Catanzaro-Brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la sconfitta indolore del “San Nicola” contro il Bari, il Brescia vola in Calabria per affrontare il Catanzaro nei quarti di finale dei playoff di Serie B.

L’incontro è in programma sabato 18 maggio alle ore 20:30.

Pre partita e precedenti

La formazione calabrese ha perso 13 partite di Serie B contro il Brescia, con 17 pareggi e 10 vittorie a completare il bilancio. Le Rondinelle sono la squadra contro cui ha pareggiato più incontri (17 appunto) nella competizione.

Il Catanzaro ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe contro il Brescia in Serie B e in particolare non ha mai vinto nelle ultime nove (4 sconfitte e 5 pareggi) dopo che nelle prime 11 non aveva mai subito una sconfitta (7 vittorie e 4 pareggi).

In Serie B il Catanzaro non ha mai disputato né una gara di playoff, né una di playout, ma ha partecipato due volte agli spareggi per la promozione; nel 1970/71 ha conquistato la Serie A insieme all'Atalanta ai danni del Bari, nel 1974/75 è stato eliminato dall'Hellas Verona.

II Brescia ha disputato finora 16 partite ai playoff di Serie B (5V, 5N, 6P) e con questo incontro raggiungerà il Cittadella come squadra con più gare in questa fase del campionato (17).

I due precedenti stagionali sorridono ancora al Brescia: i biancazzurri hanno vinto l’andata in trasferta per 3-2 e pareggiato 1-1 al ritorno al “Rigamonti”.

Dove vederla

Catanzaro-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura: Portieri: 1 Lezzerini, 22 Andrenacci. Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti. Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio. Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 20 Nuamah, 27 Olzer, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bjarnason; Moncini. Allenatore: Maran.