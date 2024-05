Il sogno del Brescia si spegne ai supplementari, vince il Catanzaro in rimonta

S’infrange ai supplementari il sogno Serie A del Brescia, che al Ceravolo subisce un’amara rimonta contro il Catanzaro. Dopo essere andato in cabotaggio per due volte, l’ex Donnarumma firma il pareggio dell’ex in pieno recupero mandano le squadre ai supplementari, dove i giallorossi hanno poi la meglio con il punteggio finale di 4-2 (gol e highlights).

La partita

Fin dal primo minuto, il Catanzaro parte forte spinto dal proprio pubblico e dopo soli tre minuti Biasci si libera di Cistana e impegnando Lezzerini al primo intervento in tuffo. Tuttavia, è il Brescia a segnare per primo all'ottavo minuto. Bisoli recupera palla a centrocampo, la scambia con Besaggio e poi mette un cross perfetto per Moncini, che sorprende Veroli e serve una sponda per Galazzi, il quale insacca con un facile tap-in, portando gli ospiti in vantaggio per 0-1.

Il Catanzaro inizialmente subisce il colpo, ma presto riprende l'iniziativa, attaccando soprattutto sulle fasce. Al 22', Vandeputte colpisce il palo e, poco dopo, l'azione del pareggio prende forma. Biasci trova Iemmello con un passaggio rapido: l'attaccante calabrese si libera di Adorni e batte Lezzerini, che non riesce a opporsi. Il numero uno biancazzurro si riscatta nell’azione successiva con una grande parata su un tiro potente dello stesso Iemmello.

Nella ripresa va in scena lo stesso canovaccio del primo tempo. Il Catanzaro attacca con determinazione, mentre il Brescia cerca di rispondere in contropiede. Al 52', un errore di Veroli consente a Moncini di segnare il secondo gol del Brescia con un tap-in da due metri, riportando le Rondinelle in vantaggio. Il Brescia sfiora più volte il terzo gol, ma Besaggio spreca una grande occasione cercando la conclusione personale.

I giallorossi non demordono e continuano a premere fino all'ultimo secondo dei tempi regolamentari. In extremis, un corner di Petriccione trova Oliveri, che prolunga per l’ex Donnarumma, il quale segna il gol del pareggio proprio allo scadere.

Nei supplementari, il Brescia, esausto e con diverse assenze, cede il passo. Il Catanzaro ne approfitta e chiude i conti segnando altri du gol con Brignola e ancora con Iemmello, autore di una doppietta.

Il Brescia, nonostante la sconfitta, esce dal campo tra gli applausi dei propri tifosi, consapevole di aver dato tutto. La stagione della Rondinelle termina ai playoff, raggiunti dopo un inizio di campionato non semplice.

Il tabellino

CATANZARO - BRESCIA 4-2

CATANZARO (4-4-2): Fulignati (13' sts Sala); Scognamillo, Brighenti, Antonini, Veroli (16' st Oliveri); Sounas (26' st Stoppa), Pontisso (26' st Verna), Petriccione, Vandeputte (37' st Brignola); Iemmello, Biasci (26' st Donnarumma). A disposizione: Borrelli, Pompetti, Krajnc, Rafele, Viotti, Miranda. Allenatore: Vivarini.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Besaggio (33' st Bertagnoli), Paghera (23' st van de Looi), Bisoli; Galazzi (9' pts Nuamah), Bianchi (23' st Bjarnason; 40' st Papetti); Moncini (23' st Olzer). A disposizione: Andrenacci, Huard, Fares, Mangraviti, Fogliata, Ferro. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

RETI: 26' pt 17' sts Iemmello, 51' st Donnarumma, 15' pts Brignola - 8' pt Galazzi, 7’ st Moncini.

AMMONITI: Scognamillo, Iemmello - Moncini.

NOTE: Calci d’angolo: 10-4. Recupero: 2’ + 7’ + 2' + 4'.