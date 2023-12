Catanzaro-Brescia | I convocati e l’intervista del tecnico Maran

Dopo la bella vittoria casalinga contro il Como, il Brescia vola a Catanzaro per disputare la 18ª giornata di Serie B in programma sabato 23 dicembre alle ore 14.

L’intervista pre partita

Nel corso della conferenza stampa pre partita, il tecnico Rolando Maran ha affrontato diversi temi. Queste le sue parole:

“Sicuramente le insidie sono molte. Contro il Catanzaro sarà difficile, è una squadra che ho avuto modo di vedere e quello che balza all’occhio è la grande identità e la notevole organizzazione di gioco. È una squadra difficile da incontrare, giocheremo in uno stadio gremito con il pubblico che spinge, ma questo aumenta anche gli stimoli.

Il Catanzaro gioca insieme da tanti anni, ha saputo far crescere il proprio progetto tecnico ed è un esempio da seguire”.

“650 panchine.. inanellare una serie di panchine in giro per l’Italia è motivo di orgoglio e mi ha arricchito tanto. Non un traguardo, ma un passaggio che mi rende orgoglioso”.

“Lorenzo Andrenacci ha lavorato molto bene come finora ha sempre fatto. È un portiere di categoria e lo dimostrerà anche contro il Catanzaro. Anche la squadra ha lavorato bene, la preparazione alla partita è stata svolta bene talvolta spingendo anche oltre il limite. Questa è però solo una parte, poi dobbiamo farci trovare pronti in campo”.

“Per poter costruire si parte sempre dalle basi e il Brescia ha basi solide. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra il saper difendere e il saper attaccare. Mantenere la stessa solidità è un aspetto positivo”.

“Per quanto riguarda la classifica non possiamo ancora respirare. Dobbiamo continuare ad andare in apnea perché questo ci ha portato ad avere un grande slancio. Il momento per respirare sarà più avanti, adesso dobbiamo far vedere quello che abbiamo in testa e lavorare”.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 12 Cortese, 22 Andrenacci.

Difensori: 3 Huard, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.