Castegnato, il futuro riparte dalle origini

Uno sguardo al passato per affrontare il futuro. È questo lo stile dettato dal presidente Maurizio Imperiale che per affrontare il primo storico campionato di Serie D ha scelto di ritornare alle origini cambiando il nome della squadra. Non più Cast Brescia, quindi, ma nuovamente Castegnato.

“Siamo consapevoli che ci attende un campionato molto difficile - ha commentato il numero uno del club Imperiale - ed è per questo motivo che vogliamo fare le cose fatte bene creando un’organizzazione solida inserendo persone esperte è preparate in ogni ruolo. Sono partito dalla terza categoria e nella mia carriera non ho mai comprato categorie. Tutto nasce dagli sforzi e dalle vittorie sul campo dei campionati. Non vogliamo fare alcuno spot in Serie D, anzi - prosegue Imperiale -. L’obiettivo è mantenere stabilmente la categoria. Metteremo a disposizione del mister quattro o cinque giocatori importanti, di rilievo, e poi punteremo molto su giovani di qualità. Vogliamo creare un bel mix e una squadra che possa far divertire”.

Ad affiancare a livello dirigenziale il presidente Imperiale ci sarà Luigi Mancini che ricoprirà il ruolo di Direttore Generale. “Voglio precisare che il Castegnato è una realtà storica che nei recenti campionati è sempre stata nelle prime posizioni. La società ha le idee molto chiare, è arrivata in Serie D per rimanerci e stiamo lavorando per questo. Vogliamo anche rimarcare quanto di buono è stato fatto in questi anni con il settore giovanile. Ben 130 ragazzi sono del paese, la società svolge un ruolo molto importante sul territorio e vogliamo rafforzarlo sempre di più. Ai numeri si aggiungono anche i risultati sportivi perché dopo la vittoria del campionato della squadra juniores la passata stagione, quest’anno anche gli allievi hanno vinto il loro girone e giocheranno quindi i regionali. Da quattro anni, da quando è arrivato il presidente Imperiale, è stato svolto un lavoro importante e stiamo lavorando per dare continuità”.

A guidare la squadra in campo ci sarà Ivano Guerra reduce dall’esperienza di lungo corso, ben 15 anni, sulla panchina del Vobarno. “Dopo tanto tempo a Vobarno era arrivato il momento di cambiare. Qui a Castegnato so di poter fare bene perché non manca nulla e ci sono tutte le possibilità. Con questa esperienza posso dire che ora mi mancano soltanto la Serie A e la Terza Categoria - dice scherzando Guerra -. Sono molto entusiasta, non vedo l’ora di cominciare perché gli stimoli sono davvero tanti, sia per la nuova avventura sia per il campionato importante che ci aspetta. Indubbiamente cambierà la gestione degli allenamenti, potremo lavorare come un club professionistico allenandoci il pomeriggio all’interno di una struttura che mette a disposizione tutto ciò che serve, palestra compresa. Cambieranno sicuramente tanti giocatori perciò vogliamo anticipare di qualche giorno la preparazione per poter costruire al più presto un gruppo forte e compatto”.

Nel corso della conferenza stampa svoltasi allo stadio comunale di Castegnato, sono state ufficializzate anche altre due fugure: Marco Malghenzani sarà il fisioterapista, mentre Andrea Bignotti ricoprirà il ruolo di Responsabile Scouting. Per quarto riguarda il settore giovanile, invece, è stato confermato Gianluca Solazzi.