Parità fra Cast Brescia e Lumezzane

È finita 1 a 1 la partita amichevole tra Cast Brescia e Lumezzane andata in scena mercoledì 10 agosto allo Stadio Comunale di Castegnato. La rivale che la scorsa stagione ha messo più in difficoltà il Lumezzane è quest’anno una delle favorite per la vittoria finale del campionato grazie anche all’inserimento di giocatori provenienti proprio dal Lumezzane come Giosa, Peli, Meini e il giovane Ardesi. A guidarli è Andrea Quaresmini, un altro ex rossoblù, che ben conosce la categoria.

LA PARTITA. Sin dalle prime battute si capisce che non sarà una semplice amichevole. Entrambe le squadre, infatti, combattono su ogni pallone dando vita a una partita vivace. Il vantaggio del Lumezzane arriva al 16’ grazie a una punizione di Alessandro, schierato per l’occasione come perno centrale del tridente con Mauri e Spini ai suoi lati. Al 37’ la squadra di casa ristabilisce la parità su rigore con capitan Marrazzo: Filigheddu intuisce l’angolo, ma il tiro è preciso e non riesce a intercettare. Le squadre ci provano fino all’ultimo e nel contro delle occasioni ci sono da segnalare un legno per parte, ma il risultato resta invariato e la partita termina in parità.

IL TABELLINO

CAST BRESCIA - F.C. LUMEZZANE 1-1

CAST BRESCIA: Serio - Marazzi, Gritti, Giosa, Rossetti - Ardesi, Ubbiali, Zanini - Peli, Marrazzo, Mattei.

A disposizione: Chini, Otabie, Tognassi, Zagari, Ndiga, Crivella, Poli, Arici, Meini, Vigni, Lizzola. All.: Quaresmini.

FC LUMEZZANE: Filigheddu (dal 46’ Pisoni); Regazzetti, Troiani, Tomaš (dal 46’ Pogliano), Parodi (dal 46’ Rigo); Pesce (dal 75’ Scanzi), Poledri (dal 46’ Squarzoni), Calì (dal 68’ Antonelli); Mauri, Alessandro (dal 75’ Ghidini), Spini (dal 46’ Forte). All.: Franzini.

MARCATORI: 16’ Alessandro - 37’ Marrazzo (Rig.).

Fonte immagine: FC Lumezzane.