Cast Brescia da favola accede ai quarti nazionali

Bastava un pareggio al Cast Brescia per accedere ai quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia e così è stato. La squadra allenata dal mister Andrea Quaresmini ha provato a vincere la partita andando in vantaggio due volte, prima con Peli e poi con Giangaspero ma Saviozzi ha sempre ripreso i franciacortini. Il vantaggio derivato dal maggior numero di gol segnati ha però permesso a Giosa e compagni di superare la fase a gironi entrando a far parte delle migliori otto squadre italiane dei campionati di Eccellenza.

Dopo tre minuti i nerazzurri vanno subito in gol: sugli sviluppi di una punizione laterale, Giangaspero centro il palo con un buon colpo di testa. La palla, però, rimane lì e Peli è più veloce di tutti a ribalderie in rete. Passano soltanto cinque minuti e l’Imperia ristabilisce la parità: Taddei recupera palla sulla trequarti, s’invola sulla sinistra e mette al centro per Saviozzi che di prima intenzione batte Chini. La partita è vivace ed equilibrata, ma all’ultimo minuto della prima frazione è ancora il Cast Brescia a trovare la via del gol: angolo di Maspero e incornata di Giangaspero che stavolta gonfia la rete. Le due squadre vanno negli spogliatoi con il punteggio di 1 a 2, ma anche nella ripresa il vantaggio dura poco. Ancora una volta all’ottavo minuto, infatti, la formazione ligure riacciuffa il pari, sempre con Saviozzi. Come nel primo tempo, anche la seconda frazione di gioco è molto equilibrata e aperta. Nel finale l’Imperia tenta l’ultimo assalto, ma Giosa e compagni chiudono bene gli spazi con grande dedizione conquistando la qualificazione in trasferta.

Il Cast Brescia è ora atteso dalla doppia sfida contro il Lavis, formazione del Trento Alto Adige e attualmente seconda nel girone unico regionale. La gara d’andata si disputerà l’8 marzo a Castegnato, mentre il ritorno è in programma il 22 marzo in Trentino.

IL TABELLINO

IMPERIA – CAST BRESCIA 2-2

IMPERIA: Cella; Virga, Sancinito, Guida; Ravoncoli, Campelli, Taddei, Fatnassi (57′ Jebbar), Gandolfo; Giglio; Saviozzi. A disposizione: Bova, Bourkaa, Plando, Lanteri, Morchio, Moro, Minasso, Ardissone. Allenatore: Solari.

CAST BRESCIA: Chini; Ardesi (59′ Berardo), Giosa, Gritti, Otabie; Zanelli, Maspero (70′ Tognassi), Marazzi; Mattei (73′ Tanghetti), Giangaspero (82′ Contratti), Peli. A disposizione: Serio, Arici, Meini, Zanini, Vigni. Allenatore: Quaresmini.

ARBITRO: Zilani di Trieste.

ASSISTENTI: Cocomero di Nichelino; Mititelu di Torino.

RETI: 3′ Peli, 45′ Giangaspero - 8′ e 53’ Saviozzi.

AMMONITI: Giangaspero, Tognassi, Gritti - Virga.