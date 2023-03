Cast Brescia da sogno: è in semifinale di Coppa Italia

Il Cast Brescia centra un risultato storico qualificandosi alle semifinali nazionali di Coppa Italia di Eccellenza. Dopo aver perso la gara d’andata in Trentino con il punteggio di 2 a 1, i franciacortini completano la “remuntada” vincendo per 3 a 1 contro il Lavis trascinati da un Federico Peli incontenibile.

Come accaduto due settimane fa nella gara di andata, la squadra allenata da mister Quaresmini parte molto bene e al quarto d’ora, sugli sviluppi di un calcio di punizione, apre le marcature con Federico Peli. Il vantaggio, però dura pochi minuti perchè al 21’ gli ospiti ristabiliscono la parità con Dsiri, bravo a raccogliere una corta respinta della difesa e a superare Chini con una traiettoria su cui l’estremo difensore non può nulla. All’intervallo le squadre vanno negli spogliatoi con il punteggio di 1 a 1, ma dopo la pausa i franciacortini rientrano in campo aggressivi come non mai e in quindici minuti tramortiscono il Lavis. Al 52’ Sodinha la ora un gran pallone per Federico Peli che riceve in area e con una grande girata supera Bertè riportando avanti il Cast Brescia. Passano soltanto otto minuti e Contratti mette il sigillo sulla partita e sulla qualificazione battendo di testa il portiere con una bellissima incornata.

Nei minuti finali il Lavis prova un timido forcing finale, ma Giosa e compagni tengono benissimo il campo e accendo con merito alle semifinali nazionali di Coppa Italia. Ad attenderli ci sarà la formazione toscana del Certaldo che ha avuto la meglio sui marchigiani del Valdichienti Ponte ai calcio di rigore dopo che entrambe le gare sono terminate uno pari. La gara d’andata si disputerà a Castegnato mercoledì 5 aprile, mentre il ritorno a Certaldo la settimana successiva.

L’altra semifinale, invece, sarà giocata dai molisani del Campobasso contro i campani del San Marzano.

IL TABELLINO

CAST BRESCIA - LAVIS 3-1

CAST BRESCIA (4-2-3-1): Chini; Otabie, Tognassi, Giosa, Berardo; Gritti, Zanelli; Mattei (80′ Marazzi), Sodinha (72′ Tanghetti), Peli; Contratti (76′ Giangaspero). A disposizione: Serio, Zagari, Meini, Ardesi, Zanini, Vigni. Allenatore: Quaresmini.

LAVIS (4-3-3): Bertè; Gretter, Bellunato (76′ Casalini), Rizzon (71′ Vitti), Paoli (86′ Ceccarini); Dsiri, Pancheri, Mici; Diagne (80′ Mallemace), Barbetti, Amorth (71′ Leye). A disposizione: Rocco, Bozzi, Lucidi, Viola. Allenatore: Manfioletti.

ARBITRO: Palmieri di Avellino.

ASSISTENTI: Conforti di Salerno; Tasciotti di Latina.

RETI: 15′ e 52’ Peli, 60′ Contratti - 26′ Dsiri.

AMMONITI: Mici, Dsiri, Barbetti, Rizzon.