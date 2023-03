Cast Brescia ad Imperia per fare la storia

Il Cast Brescia scenderà in campo questo pomeriggio alle 14:30 contro l’Imperia allo stadio “N. Ciccione” per conquistare un posto tra le migliori otto squadre italiane di Eccellenza. Entrambe le formazioni hanno vinto contro l’Alba perciò la sfida odierna è decisiva e sarà affrontata come una vera e propria finale. La squadra di mister Quaresmini è in leggero vantaggio per aver segnato due reti a differenza dell’Imperia che ne ha segnato uno soltanto. Diversa anche la situazione in campionato nei rispettivi gironi regionali: il Cast Brescia è al comando della classifica a quota 52 punti a più 6 dalla seconda, il Caravaggio, mentre l’Imperia si trova al quarto posto a 42 punti con un distacco di 12 lunghezze dalla prima posizione occupata dall’Albenga. Per la squadra ligure, quindi, la Coppa Italia rappresenta la via migliore per la promozione in Serie D essendo il primo posto in campionato molto distante. Il Cast Brescia ha però in squadra giocatori esperti, Giosa e Sodinha su tutti, e di certo non si farà trovare impreparata.

Questa la lista dei convocati di mister Quaresmini per la partita:

Portieri: Chini, Cirimbelli, Serio;

Difensori: Ardesi, Berardo, Giosa, Gritti, Otabie, Tognassi;

Centrocampisti: Marrazzo, Maspero, Meini, Vigni, Zanelli, Zanini;

Attaccanti: Arici, Contratti, Giangaspero, Mattei, Peli, Sodinha, Tanghetti.