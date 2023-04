Al Certaldo la gara d’andata contro il Cast Brescia

Girone C

Il Cast Brescia perde di misura la semifinale d’andata contro i campioni toscani del Certaldo che s’impongono per 1 a 0 grazie al gol segnato da Orsucci al 17’ del primo tempo. La formazione allenata da mister Quaresmini prova a riequilibrare la partita e sfiora il gol in un paio di occasioni con Peli, ma la mira non è delle migliori. Nella ripresa meglio il Cast Brescia, ma il Certaldo fa buona guardia e conserva il vantaggio.

La formazione toscana si aggiudica così il primo atto della semifinale di Coppa Italia, ma tutto è ancora aperto e mercoledì prossimo alle 15 il Cast Brescia proverà a ribaltare il risultato e conquistare il pass per la finalissima.

IL TABELLINO

CAST BRESCIA – CERTALDO 0-1

17′ Orsucci

Cast Brescia: Chini; Otabie, Gritti, Giosa, Berardo; Zanelli (64′ Meini), Marazzi; Mattei, Sodinha (86′ Tanghetti), Peli; Contratti (64′ Giangaspero). A disposizione: Serio, Zagari, Maspero, Arici, Ardesi, Vigni. Allenatore: Quaresmini.

Certaldo: D’Ambrosio; Piochi, Pampalone, Salvadori, Orsucci, Bardotti (61′ Martini); Nuti 7, Bernardini (28′ Zanaj), Vecchiarelli; Baccini (61′ Ezzyani), Corsi (77′ Taraj). A disposizione: Spini, Fagni, Bandini, Innocenti, Marcon. Allenatore: Ramerini.

ARBITRO: Tierno di Sala Consilina.

RETI: 17′ Orsucci.

AMMONITI: Pampalone, Vecchiarelli.

ESPULSI: Giosa.