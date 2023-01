Il Cast Brescia ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza

Il Cast Brescia vinto la finale di Coppa Italia di Eccellenza superando la Leon al termine di una gara ricca di emozioni terminata soltanto ai tempi supplementari. Ottima partenza della squadra di mister Quaresmini in vantaggio al quarto d’ora con Mattei. La riscossa dei brianzoli è però guidata da solito Bonseri che dopo tre minuti ristabilisce la parità. Nella ripresa bastano soli dieci minuti a Bonseri per completare il sorpasso, ma Giosa e compagni non si arrendono a sei minuti dallo scadere trovano il pareggio ancora con Mattei. I minuti regolamentari si chiudono con il punteggio di due pari e le due squadre vanno ai tempi supplementari. Il Cast Brescia ha energie da vendere e al 102’ torna in vantaggio grazie a Felipe Sodinha. La partita rimane aperta, ma a due minuti dallo scadere Giangaspero trasforma un calcio di rigore chiudendo di fatto la partita.

Il Cast Brescia si laurea campione regionale della Coppa Italia di Eccellenza e accede alla fase nazionale della competizione dove affronterà le vincitrici di Liguria e Piemonte. Dopo la vittoria del Ciliverghe nella passata stagione, la coppa resta ancora a Brescia spostandosi nella bacheca del Cast Brescia.

Seguiranno aggiornamenti e tabellino della partita.

