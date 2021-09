Carpenedolo vince e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia Eccellenza

Il Carpenedolo sfida la Governolese nell’ultima partita della fase a gironi di Coppa Italia Eccellenza e vince per 1 rete a 0. La squadra di mister Novazzi è brava a gestire il risultato nonostante l’inferiorità per quasi metà gara, risale infatti al 6’ della ripresa l’espulsione di Dossena per doppia ammonizione.

Il Carpenedolo non ha giocato in modo propositivo, lo stesso vale per la Governolese: il risultato è una partita molto statica con pochissime occasioni da un lato e dall’altro. Così non sembrava nei primi minuti di gioco però: all’8’ si è contata la prima occasione da rete, con Bonatti che sfiora il vantaggio, ma di fatto non è poi successo nulla fino allo scadere del primo tempo.

L’unica rete dell’incontro arriva per iniziativa di Chiarini: il centrocampista calcia un pallone vagante dal limite dell’area di rigore avversaria, il pallone sfiora il palo e il portiere non può fermarlo: 1 a 0 per il Carpenedolo. Un tentativo di reazione c’è stato da parte della Governolese: prima con Xeka e poi con Ballarini a metà ripresa, entrambe però neutralizzate. Il Carpenedolo invece si affida solo alle ripartenze e sfuma l’occasione del raddoppio con Asbiae.

La vittoria permette al Carpenedolo di salire a punteggio pieno nel girone 12 e ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, in partenza il prossimo 13 ottobre.