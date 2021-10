Il Carpenedolo vince di nuovo in Eccellenza: 4 a 1 contro il Pro Palazzolo

La quinta giornata del campionato Eccellenza vede trionfare il Carpenedolo con un largo 4 a 1 contro il Pro Palazzolo. La sfida, giocata al Mundial ’82 di Carpenedolo, è stata arbitrata dall’arbitro Spinelli, coadiuvato dagli assistenti Valdivia e Ferraris.

Il Carpenedolo convince fin da subito nonostante le numerose assenze, il Palazzolo dimostra invece di essere in crisi sia dal punto di vista del gioco sia per quanto riguarda i punti raccolti. Ad aprire le marcature è Porro per il Carpenedolo, su assist di Bonatti, al 13’ del primo tempo. Il raddoppio arriva al 38’, questa volta è Porro a fornire l’assist per Panina: il portiere avversario respinge la prima conclusione ma l’attaccante è il più veloce e sulla respinta insacca con un facile tap-in.

Il secondo tempo si muove sugli stessi binari del primo ed è ancora il Carpenedolo a siglare per primo, portando il punteggio sul 3 a 0; il terzo gol porta la firma di Botturi al 25’ della ripresa. A meno di due minuti dalla fine dell’incontro, Bosis del Pro Palazzolo segna il gol della bandiera su calcio di rigore. Il passivo però torna ampio quando Guatta sigla la quarta rete della giornata, ristabilendo le distanze: 4 a 1 il risultato finale.

Continua il buon momento di forma del Carpenedolo che dimostra come la vittoria della giornata precedente non sia stata casuale. Al termine dell’ultima giornata, il presidente Pedrini sottolineò come la squadra dovesse migliorare nel chiudere prima le partite: in questa sfida ha dimostrato di saperlo fare. Domenica prossima la squadra sarà impegnata in trasferta sul campo del Valcalepio, reduce da una sconfitta contro il Prevalle.