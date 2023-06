Carpenedolo, ufficiale l’arrivo di Nicolò Benedetti

Prosegue a vele spiegate il mercato del Carpenedolo targato dal neo direttore sportivo Gianluigi Gabrieli. Il club bassaiolo ha infatti ingaggiato il portiere classe 1999 Nicolò Benedetti per la stagione sportiva 2023/2024.

Cresciuto nei settori giovanili del Brescia e della Feralpisalò, Benedetti arriva dal Prevalle, dove ha giocato gli ultimi quattro campionati di Eccellenza mettendosi in luce come uno dei migliori portieri della categoria e facendosi notare in particolare per aver parato numerosi rigori. L’estremo difensore vanta anche una esperienza in Serie D con la maglia dello Scanzorosciate.

Queste le prime parole di Nicolò Benedetti da nuovo giocatore del Carpenedolo:

"Innanzitutto ringrazio Direttore e Presidente per avermi cercato. Sin da subito mi è piaciuta molto l'idea di quello che si vuole fare quest'anno, cioè cercare di far bene e puntare in alto, questo mi dà stimoli per continuare a dare il massimo. Per quanto riguarda la squadra ho gia visto 2/3 innesti importanti e spero si crei un bel gruppo".

Sulla fama di pararigori: "Sì, effettivamente in questi anni ne ho parati un po' (sorride), è un mix di adrenalina e felicità, spero di pararne ancora tanti altri!.

A Nicolò diamo un caloroso benvenuto in maglia rossonera!”.