Il Carpenedolo ha ufficializzato il centrocampista Nadir Minotti

Fa scintille il mercato del Carpenedolo. Dopo aver messo a segno il colpo Davide Bosio, il direttore sportivo Gianluigi Gabrieli ha sbaragliato la concorrenza assicurando al mister Nicola Ferrari le prestazioni del talentuoso centrocampista Nadir Minotti.

Di seguito il comunicato del club:

“Giocatore dotato di grandi doti tecniche oltre che fisiche, Nadir ha giocato per molti anni tra i professionisti: dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, dove ha anche collezionato tre presenze in serie A nella stagione 11/12, ha poi indossato le casacche di Lanciano, Crotone e Como in serie B; Siena, Foggia e Pistoiese in serie C. Dal 2017 è passato nei dilettanti dove ha indossato i colori di Valcalepio, Breno, Lumezzane e Cazzagobornato.

Da ragazzo ha anche vestito la maglia azzurra delle Nazionali Under 19 e Under 20, collezionando in totale 15 presenze e due reti”.

Le prime parole da calciatore del Carpenedolo di Nadir Minotti:

"Ringrazio il Presidente per avermi voluto fortemente nella sua Società e il Direttore Gabrieli che mi ha portato con sé anche in questa nuova avventura. È un piacere essere arrivato un una piazza storica del calcio bresciano, sono sicuro che insieme ci toglieremo tante soddisfazioni".

Queste le dichiarazioni del presidente Stefano Pedrini:

"Sono molto felice che Minotti abbia firmato con il Carpenedolo. Se un giocatore come lui ci sceglie significa che siamo sulla strada giusta. Il Direttore sta lavorando molto bene, si è calato con lo spirito che serve e lo ringrazio. Abbiamo inserito un giocatore che servirà anche per la crescita dei giovani. Sento parlare di progetti ovunque, quì c’è sul serio".