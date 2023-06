Carpenedolo, ufficiale l’arrivo di Andrea Butturini

Andrea Butturini è un nuovo giocatore del Carpenedolo. Centrocampista classe 2002, Butturini è cresciuto nel settore giovanile del Brescia Calcio fino a disputare il campionato Primavera 2. La sua prima esperienza tra i grandi è con la maglia del Ciliverghe con cui ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza Lombardia. Nell'ultima stagione, invece, ha giocato nel Vobarno sempre in Eccellenza.

Queste le prime parole di Andrea Butturini da calciatore del Carpenedolo:

"È stato un piacere essere cercato da questa Società, l'anno scorso non è andata come ci si aspettava sia per la mia ex squadra che per il Carpenedolo, sono sicuro che quella che affronteremo sarà un'annata migliore. Giocare qui davanti ad un pubblico così numeroso è stato bello, anche se la maggior parte della gente tifava per la squadra contro cui giocavo. Spero di vedere sempre un ambiente così caldo perché giocare davanti a tanto pubblico ti fa sentire ancora più giocatore".