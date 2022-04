Carpenedolo sconfitto nel recupero di mercoledì, si cerca la svolta contro la Bedizzolese

Una sconfitta dolorosa per il Carpenedolo quella maturata sul campo dell’Atletico Castegnato in occasione del recupero della 16esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. Domenica la squadra è chiamata subito al riscatto, in quella che è invece la 29esima giornata, contro la Bedizzolese. I 3 punti saranno fondamentali per non perdere ulteriore terreno e continuare a coltivare il sogno playoff, distante (per ora) solo 3 lunghezze.

La sfida è stata approcciata male dal Carpenedolo, andato sotto sul finire del primo tempo regolamentare e incapace di reagire con convinzione allo svantaggio. Le tre reti dell’Atletico Castegnato portano le firme di Sinigaglia, Tettamanti e Marrazzo, l’unica del Carpenedolo invece è stata siglata da Diene, al 36’ della ripresa. Un 3 a 1 che non lascia spazio a grandi recriminazioni per la squadra ospite, incapace di dimostrare le proprie qualità nel corso dei novanta minuti di gioco.