Carpenedolo, Sandro Novazzi non sarà più l’allenatore

È terminato il rapporto che legava la società FC Carpenedolo e il tecnico Sandro Novazzi. A renderlo noto è stato il club rossonero attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina facebook. Con il Carpenedolo, Novazzi ha sfiorato i play off la scorsa stagione, mentre in quella da poco conclusa ha conquistato la salvezza battendo il Vobarno ai play out.

Di seguito la nota della società:

“Il Football Club Carpenedolo comunica che in data odierna ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Sandro Novazzi.

Il Presidente Stefano Pedrini e la dirigenza tutta desiderano esprimere la massima gratitudine a Sandro e al suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati fin dal giorno del loro arrivo e per ultimo per la salvezza raggiunta nella stagione sportiva appena terminata.

A Novazzi e al suo staff i migliori auguri per il proseguo della loro carriera sportiva”.