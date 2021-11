Carpenedolo in crisi di punti: sconfitta interna contro il Rovato in Eccellenza

L’ottava giornata del campionato Eccellenza per il Carpenedolo si chiude con una sconfitta interna contro il Rovato: 1 a 0 per la squadra ospite. Non sono state molte le occasioni nel corso della partita, una sfida ai limiti del regolamento tanto che è finita in 9 contro 9. Il gol vittoria è arrivato al 29’ del primo tempo con Guerini del Rovato, il Carpenedolo non ha reagito e il duplice fischio arriva senza che la squadra avversaria abbia corso un reale pericolo.

Il secondo tempo si svolge sugli stessi binari del primo e al triplice fischio sono solo due le occasioni da segnalare, una per parte, ma in entrambi i casi è mancata la freddezza per concludere in rete la sfera. Una sconfitta che certifica un periodo negativo per il Carpenedolo, reduce dalle sconfitte contro il Valcalepio e il Ciliverghe nelle ultime due uscite stagionali.

Al termine della sfida si è presentato in conferenza stampa il Direttore Sportivo Righetti, sottolineando senza mezzi termini il periodo di difficoltà della squadra ma anche l’impegno messo da tutti nel cercare di cambiare la situazione: “Veniamo da tre risultati negativi, noi dobbiamo migliorare in tutte le fasi, sicuramente dobbiamo risolvere la mancanza del gol. La responsabilità di questi risultati è di tutta la squadra e noi dobbiamo rialzarci. Dobbiamo fare tutti di più, non a livello di quantità ma dobbiamo cambiare l’approccio, farlo con più determinazione. Non c’è un risultato scontato in questo campionato e ogni settimana si può vincere e si può perdere, noi dobbiamo pensare al nostro e dare di più, essendo consapevoli che quanto abbiamo dato fino ad ora non è sufficiente. Non siamo assolutamente allo sbando, dobbiamo essere più sul pezzo.”