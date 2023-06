Carpenedolo, Gianluigi Gabrieli è il nuovo Direttore Sportivo

Dopo la separazione consensuale con il Cazzagobornato, il direttore sportivo Gianluigi Gabrieli non è rimasto molto tempo senza squadra. In tarda mattinata, infatti, il manager lumezzanese ha raggiunto l’accordo con l’FC Carpenedolo del presidente Stefano Pedrini. La società bassaiola, che nella stagione appena conclusa ha conquistato la salvezza ai play out battendo il Vobarno, ha deciso di affidarsi a Gabrieli per costruire da zero la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza.

Questa la nota del club:

“FC Carpenedolo comunica di aver affidato in data odierna l’incarico di Direttore Sportivo al Sig. Gianluigi Gabrieli.

La società porge il più caloroso benvenuto al nuovo dirigente, con l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”.