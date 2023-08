Carpenedolo, dalla Feralpisalò arriva Giacomo Zani

Il Carpenedolo prosegue la campagna di mercato seguendo la linea verde. La società bassaiola ha infatti raggiunto l'accordo per la stagione 2023/24 con il calciatore ??????? ????, trequartista o attaccante esterno classe 2004, proveniente dalla Primavera della Feralpisaló. Nella sua carriera giovanile ha indossato per quattro stagioni la maglia del Chievo, passando poi al Sarnico e infine ha disputato gli ultimi due campionati con la formazione Primavera della Feralpisaló.

Queste le prima parole di Giacomo Zani da giocatore rossonero: "Ho scelto Carpenedolo perché ci sono molti giovani di valore, una squadra basata sui ragazzi è l'ideale per potermi mettere in gioco a pieno. Sicuramente c'è dietro una società ambiziosa e anche questo mi dà grandi stimoli. L'obiettivo personale è giocare e fare qualche gol; poi ovviamente fare bene con la squadra e arrivare più in alto possibile".