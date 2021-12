Carpenedolo fermato dalla neve: stop momentaneo della striscia positiva in Eccellenza

Il Carpenedolo è reduce da una vittoria netta contro la Governolese, la terza consecutiva, nel match dello scorso fine settimana. Al duplice fischio il risultato era solo sull’1 a 0 (con rete di Baronio), non sufficiente per rimanere tranquilli anche nel corso dei secondi quarantacinque minuti di gioco. Detto fatto, la squadra torna in campo con la volontà di chiudere il match il prima possibile ed arrivano puntali i gol: Guatta, Pasini e Raffa congelano la pratica Governolese. L’unico squillo degli avversari è arrivato da Pernigotti, autore di una conclusione dal limite dell’area che si infrange sul palo.

La sfida contro il Darfo Boario, in programma mercoledì 8 dicembre, è stata rinviata a causa della pesante nevicata del pomeriggio sul comunale di Darfo Boario Terme. La data per il recupero non è ancora stata definita.