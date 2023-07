Carpenedolo, Enrico Bignotti è un nuovo giocatore rossonero

Prosegue a ritmo serrato la campagna acquisti del Carpenedolo targata dal nuovo direttore sportivo Gianluigi Gabrieli che ha messo ha segno un nuovo acquisto di spessore. Si tratta di ?????? ????????, attaccante esterno classe 1992, che negli ultimi tre campionati ha vestito la maglia del Prevalle.

Cresciuto nel settore giovanile del Montichiari, ha poi vestito le maglie di Aurora Seriate, Pro Piacenza e Castiglione in D; è poi tornato alla Pro Piacenza in serie C, poi di nuovo serie D con Lentigione, Lecco e Olginatese. Nelle ultime quattro stagioni ha giocato in Eccellenza con le maglie di Castiglione e Prevalle. In carriera ha conquistato due promozioni in Serie C con le maglie di Pro Piacenza e Castiglione.

Queste le prime parole di Enrico Bignotti da giocatore rossonero:

"Sono molto contento di essere qui, desideravo cambiare ambiente per cercare nuovi stimoli e a Carpenedolo ci sono tutti i presupposti per fare bene: un ambiente nuovo e una squadra giovane. Inizio questa avventura con grande entusiasmo, non vedo l'ora di iniziare la stagione!".