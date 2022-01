Carpenedolo, arriva il portiere Zerrillo, classe 1998

Il Carpenedolo prosegue il lavoro di rafforzamento per tentare di uscire dalla situazione di classifica attuale, con la squadra in zona playout nel campionato Eccellenza. L’area che è stata rinforzata è quella di porta, grazie all’arrivo di Alessandro Zerrillo, classe 1998.

Il giocatore arriva da svincolato al momento, in precedenza ha indossato la maglia del Borgo Roma (nella Promozione Veneta), in seguito quella del Curtatone, dove ha debuttato nella prima squadra a soli 16 anni. Le successive casacche sono state di Castel d’Ario (Promozione), Villafranca (Eccellenza), Este e Vigasio (serie D). L’anno in cui hanno sospeso i campionati per ragioni dovute al covid, aveva un contratto in essere con il Porto Mantovano (Prima categoria), ma non è mai sceso in campo. L’ultima stagione, prima di trasferirsi al Borgo Roma, vantava un contratto con la Governolese ma il portiere ha rescisso prima di iniziare la stagione, così da potersi trasferire subito.