Carpenedolo, ufficiale l’arrivo di Andrea Marella

Il Carpenedolo ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per la stagione 2023/24 con il calciatore ?????? ???????, centrocampista offensivo o seconda punta classe 2004, proveniente dal Franciacorta in serie D.

Marella ha iniziato a giocare nel Palazzolo, passando poi al Franciacorta dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili arrivando in prima squadra nella stagione 2021/22. In due campionati con la prima squadra franciacortina si è messo in mostra collezionando diverse presenze in serie D.

Queste le prime parole di Andrea Marella da giocatore rossonero:

"Sono venuto qui per dimostrare il mio valore, vorrei diventare un giocatore importante per questa squadra, puntando a vincere tutte le partite".