Capitan Bisoli del Brescia amaro in conferenza stampa: “Il Monza non meritava di passare”

Il Brescia chiude in anticipo il sogno serie A e lo fa dopo una sconfitta maturata contro il Monza nella gara di ritorno della semifinale playoff. Al termine della sfida, si sono concessi ai giornalisti il capitano Bisoli e l’allenatore Corini, che hanno analizzato quanto visto in campo e nel corso della stagione.

L’intervista si apre con i giornalisti in sala stampa che certificano la superiorità del Monza sul Brescia, critica però respinta al mittente da capitan Bisoli: “Non meritavano di passare. I primi 35 minuti dell’andata abbiamo giocato in una sola metà campo, abbiamo avuto infortuni pesanti. Il Monza ha grandi qualità, non è una novità. Oggi siamo riusciti a sbloccarla subito e abbiamo anche avuto qualche occasione per il raddoppio, non sono d’accordo che il Monza abbia meritato il passaggio del turno. Non meritavamo di uscire noi. È mancato l’episodio favorevole per noi, piccoli episodi che capitano anche nel corso dell’anno e che a noi sono girati male in questa occasione. Abbiamo fatto una grande partita. È stata una stagione in cui tutti abbiamo sognato qualcosa di importante, purtroppo così non è stato.”

Mister Corini compie un’analisi del match elogiando la qualità offensiva del Monza, cinico in contropiede, ma sottolinea anche lui come la squadra non meritasse di perdere: “Sapevamo di dover fare un’impresa già prima del vantaggio del Monza nella gara d’andata. Il rammarico è grande ma c’è anche grande orgoglio per aver fatto un grande percorso. Non ho ancora rivisto le azioni e non ho visto se si poteva fare meglio sul gol preso. Loro hanno grande gamba in contrattacco, abbiamo scelto però di spingere con 7 giocatori correndo qualche rischio. C’è il rammarico di aver perso una partita che non meritavamo di perdere. I tifosi sono stati fondamentali anche stasera, c’è il grande rammarico di non aver regalato una grande gioia.”