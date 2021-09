Campionato Promozione lombardo: squadre pronte al via il 19 settembre

Domenica 19 settembre inizia ufficialmente il campionato Promozione, le squadre bresciane sono impegnate nel girone D del campionato lombardo e le partite inizieranno tutte in contemporanea alle ore 15.30. Sono campionati su base regionale, motivo per cui alcuni aspetti come il numero delle squadre partecipanti possono variare.

Non sarà un debutto stagionale per gran parte di queste squadre, molte infatti hanno giocato il primo match della fase a gironi della Coppa Italia Promozione. Molte squadre però si sono rinnovate, con nuovi innesti sia nella rosa che nello staff, le prime partite saranno perciò fondamentali per l’inserimento e l’apprendimento dei nuovi meccanismi di gioco.

Di seguito l’elenco delle partite in programma domenica pomeriggio:

Asola – La Sportiva Ome

Borgosatollo – Calcio Pavonese

Nuova Valsabbia – Sporting Club

Ospitaletto – Voluntas Montichiari

Rezzato Calcio Dor – Castellana C.G.

San Lazzaro – Vighenzi Calcio

Sporting Club Brescia – Bagnolese