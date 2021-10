Cambio in panchina per la Pro Palazzolo in Eccellenza

La Pro Palazzolo è reduce da un inizio di campionato ben al di sotto delle aspettative. Dopo le prime sei giornate stagionali, la squadra non ha raccolto nemmeno un punto ed inanellato solo sconfitte. A fronte di 5 gol segnati, sotto la media di uno a partita, ne ha subiti ben 16.

Attraverso un comunicato stampa, l’A.S.D. Pro Palazzolo comunica l’accettazione delle dimissioni da parte dell’allenatore Giovanni Rubagotti. Sempre attraverso la nota, la società sottolinea il senso di responsabilità da lui dimostrato e lo ringrazia per quanto svolto in questi mesi. L’incarico viene ora assegnato al mister Cristian Forlani.

Si spera che il cambio di allenatore possa fornire alla squadra la scossa necessaria per riprendere in mano le redini di questa stagione. Pur avendo cominciato nel modo peggiore possibile, ci sono margini per recuperare e il campionato non può assolutamente dirsi perso già ad ottobre.

Il prossimo incontro è in programma il 31 ottobre alle ore 14.30 e la squadra sfiderà, in trasferta, il Rovato Calcio, a sua volta reduce da una sconfitta contro il Forza e Costanza.