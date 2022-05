Cambio in panchina per lo Sporting Franciacorta: salutato mister Maspero

La decisione era nell’aria ed è puntualmente arrivata al termine di una stagione altalenante per lo Sporting Franciacorta, in serie D. Il club bresciano, tramite uno scarno comunicato, ha reso nota la decisione di cambiare la guida della squadra: “A Riccardo vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questa stagione e i migliori auguri per il proseguo della propria carriera.”

La squadra ha chiuso la stagione al decimo posto, mai davvero in corsa per la zona playoff. Sono stati portati a casa 52 punti, frutto di 13 vittorie, altrettanti pareggi e ben 12 sconfitte: un andamento che certifica gli alti e bassi che hanno connotato tutta la stagione. Ben 80 i gol subiti e 73 quelli segnati, con una differenza reti negativa (-7).

Il primo cambio è stato quello in panchina, ma dovrà essere solo il primo tassello per creare una squadra maggiormente equilibrata e competitiva.