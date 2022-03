Cambio di guida per il Desenzano Calvina: esonerato mister Florindo, arriva Cristian Soave

Il Desenzano Calvina paga gli ultimi risultati non positivi e la società prende la decisione più drastica possibile: si interrompe il ciclo di Michele Florindo e si inaugura il nuovo corso di mister Soave. Il club ha reso noto il cambiamento nel corso del pomeriggio tramite una nota diramata nei canali ufficiali: “A mister Florindo vanno da parte della società i ringraziamenti per il gran lavoro svolta e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della futura carriera.”

Sulla panchina si siede Cristian Soave, la presentazione ufficiale è programmata per domani 8 marzo alle ore 17.30.