Calcio scommesse: Sandro Tonali squalificato per due mesi con la condizionale

Buone notizie per Sandro Tonali: il centrocampista ex Brescia, potrà tornare in campo a fine agosto come stabilito dalla Figc.

La Federazione calcistica inglese ha infatti deciso di non estendere la sanzione nei confronti del giocatore azzurro, limitandosi a infliggergli una multa di 20mila sterline (circa 23 mila euro) e una sospensione di due mesi con la condizionale per violazioni delle regole anti-scommesse. Questa decisione significa che se Tonali non commetterà ulteriori violazioni di questo tipo entro la fine della stagione 2024-2025, la sospensione verrà automaticamente annullata. La sua squalifica, impostagli dalla Figc, terminerà il prossimo 12 agosto, permettendo così al centrocampista italiano di partecipare regolarmente alla prossima stagione di Premier League.

Le autorità inglesi avevano avviato un procedimento contro Sandro Tonali per circa 50 scommesse illecite effettuate tra l'12 agosto, giorno del suo debutto in Premier League con il Newcastle, e il 12 ottobre, quando è stato interrogato dagli inquirenti italiani a Coverciano, dove si trovava in ritiro con la nazionale.