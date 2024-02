Calciomercato | Lumezzane e Pisano insieme fino al 2025

Il rapporto tra il Lumezzane del presidente Andrea Caracciolo e il difensore Eros Pisano continuerà per un'altra stagione fino al 30 giugno 2025. A darne notizia è lo stesso club valgobbino attraverso una nota ufficiale.

Il comunicato del club

Lumezzane FC è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Eros Pisano con prolungamento alla stagione 2024/25.

Il difensore vestirà quindi per la terza stagione la maglia rossoblu dopo aver conquistato nello scorso campionato la vittoria della Serie D e star guidando da protagonista la squadra al ritorno tra i professionisti. Per il centrale classe 1987 sono trentotto finora le presenze con la maglia del Lumezzane, per un totale di quattro reti segnate.

Le parole di Eros Pisano

“Venivo da un momento difficile quando un anno fa ho firmato per questa società e insieme ci stiamo togliendo delle grandi soddisfazioni, sono felice di restare qui e contribuire nella crescita della squadra. Vivere in una società che ha ambizione e voglia di crescere è un grande stimolo, si è attenti alla pianificazione e si sta creando da qualche mese un vivere comune sia all’interno della società stessa che con la comunità tramite il progetto socio-culturale Noi Ci Teniamo. Lo spogliatoio è sano, un giusto mix di calciatori più esperti e giovani con la giusta voglia di imparare e attitudine nell’ascoltare i consigli. La stagione sta andando bene, il primo passo è arrivare alla salvezza nel minor tempo possibile, da quel momento alzeremo lo sguardo e come abbiamo sempre punteremo al massimo”.

Le dichiarazioni del Direttore Sportivo Carlo Maria Zerminiani

“Pisano è diventato in poco tempo un punto di riferimento per tutta la squadra, il rinnovo è una conseguenza ovvia delle sue prestazioni in campo e dell’importanza che ricopre nello spogliatoio. I più giovani sono spronati dalla sua attitudine al lavoro, come da quella degli altri senatori del gruppo, e questo rappresenta per la società un valore aggiunto imprescindibile”.