L’ex Brescia Alessandro Semprini approda al Desenzano

Alessandro Semprini è ufficialmente un nuovo giocatore del Desenzano. Il calciatore ex Brescia ha già esordito con la maglia bianconlù domenica in occasione della sfida pareggiata contro la Tritium, ma soltanto oggi è stato presentato alla stampa presso lo stadio “Tre Stelle”. Altro colpo in entrata del Desenzano che dopo l'acquisto di Lorenzo Ranelli, regala a mister Contini un altro elemento di spessore.

La carriera

Nato a Brescia il 24 febbraio 1998, Alessandro Semprini è un giocatore che può ricoprire più ruoli sia in difesa che a centrocampo, dalla buona struttura fisica, di piede destro, con una notevole esperienza nonostante la sua giovane età. Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Brescia, dove compie l’intera trafila fino ad arrivare a giocare con la squadra alla “Primavera”. Nella stagione 2015/2016 colleziona 8 presenze con la maglia del Brescia “Primavera” e nella stagione successiva indossa quella della Juventus Primavera, con cui disputa 23 partite. Nell’estate 2017 fa rientro al Brescia, nell’organico della Prima Squadra in serie B e a gennaio si trasferisce all’Arezzo (Serie C), per uno score di 10 presenze e 1 rete. Nel campionato 2018/2019 gioca ancora nel Brescia, con cui affronta e vince il campionato di serie B conquistando la promozione nella massima serie. Confermato tra le “rondinelle” anche nella stagione successiva in serie A, il 5 gennaio 2020 esordisce nella massima serie, nella gara contro la Lazio. A fine anno le presenze saranno 12, impreziosite da 1 gol, realizzato il 27 giugno 2020 nel match pareggiato 2-2 al Rigamonti contro il Genoa. Per la stagione 2021/2022 Semprini si trasferisce alla Carrarese (Serie C-Girone B, dove marca 33 presenze. Nel campionato scorso (2022/2023) indossa la maglia del Trento in Serie C dove gioca 18 gare.

Le prime parole da giocatore del Desenzano

“Questa opportunità mi rende felice perché finalmente sono tornato a casa e Desenzano la sento la mia città. L’ambiente mi è piaciuto subito in quanto a professionalità e organizzazione; quindi, penso che qui si può far bene. Sono motivato a dare un contributo alla squadra perché il campionato è ancora lungo e gli obiettivi non sono cambiati”.