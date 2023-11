Colpo di mercato del Carpenedolo: ufficiale l’arrivo di Alessandro Favalli

Il Carpenedolo accende il mercato invernale in Eccellenza piazzando un colpo da novanta: si tratta del difensore Alessandro Favalli che vanta oltre 300 presenze tra i professionisti. L’esperto direttore sportivo e conoscitore di mercato Gianluigi Gabrieli s’è mosso in sordina assicurando al tecnico Ferrari un elemento di assoluto spessore per il reparto difensivo.

Il comunicato del club

“FC Carpenedolo comunica di aver raggiunto l'accordo con Alessandro Favalli, difensore mancino classe 1992, calciatore professionista fino alla scorsa stagione durante la quale ha vestito la maglia del Siena.

Alessandro ha scelto il calcio dilettantistico dopo 251 presenze in serie C, 35 in B e 24 nel campionato di serie A Sloveno.

Cremonese di nascita, ha giocato due campionati di C nella squadra della sua città tra il 2010 e il 2012, passando poi al Censena in B (3 presenze nella stagione 2012-2013). Nella stagione 2013-2014 ha collezionato 24 presenze nella massima serie slovena con la maglia del Nuova Gorica, per poi tornare alla Cremonese nel campionato successivo.

Tra il 2015 e il 2017 ha indossato la casacca del Padova, con la quale ha segnato sei reti in 64 gettoni, guadagnandosi la chiamata in B della Ternana, squadra con cui nel campionato cadetto 2017-'18 è sceso in campo 32 volte segnando un gol.

Tornato in C, dopo un biennio a Catanzaro (43 presenze e un gol) ha vinto due campionati consecutivi di serie C con le maglie di Reggiana (2020) e Perugia (2021). Ha chiuso la carriera tra i professionisti con la maglia del Siena, dove ha disputato i campionati 2021/22 e 2022/23 (59 presenze e un gol) restando poi svincolato in seguito al fallimento della società.

Da oggi, dopo aver annunciato l'addio al calcio professionistico, si lega ai colori rossoneri del Carpenedolo”.