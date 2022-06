Calcio Pavonese, rinnovo per mister Pelati anche per la prossima stagione

Il Calcio Pavonese, tramite una nota diramata sui propri profili social, ha annunciato il rinnovo di mister Pelati anche per la prossima stagione, nel girone D del campionato Promozione. La squadra è reduce da un buon campionato, mancando la zona playoff di soli tre punti e chiudendo la stagione al quinto posto.

Il rendimento è stato costante per tutta la stagione, dei 39 punti totali infatti, 18 sono arrivati nelle sfide casalinghe e 21 in quelle fuori casa. La squadra paga le tante sconfitte, arrivate ad equivalersi con le vittorie: 11 per parte, unite a 6 pareggi. Trascinatore della squadra è stato Bettegazzi, l’unico a finire in doppia cifra nella squadra: per lui 10 marcature stagionali, su 37 gol totali.