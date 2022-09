Calcio Desenzano: presentazione di gala in centro storico

Il “nuovo” Desenzano riparte dal suo territorio e dalla sua città con una presentazione di gala svoltasi nella centralissima Piazza dei Cappelletti. Una presentazione fortemente voluta dalla società Calcio Desenzano e organizzata in cornice spettacolare fronte lago nel pieno centri di Desenzano per rinsaldare il legame con la stessa Desenzano dopo il cambio di denominazione del quale non fa più parte Calvina. Un’occasione davvero sentita come dimostrato dalla partecipazione di tutti i soci del Calcio Desenzano Luigi Borno, Alessandro e Andrea Loda, Rudy Zucca e il presidente onorario Battista Battaglia.

Il presidente del Desenzano Roberto Marai, oltre a salutare i giovani tesserati, ha voluto lanciare un messaggio alla cittadinanza: “Spero che Desenzano si renda conto di quanto seminato in questi anni. Gli sforzi sono tanti per portare questa società dove merita la stessa città“.

Presente anche il Comune di Desenzano con il Vice Sindaco Stefano Medioli: “La squadra della Città rappresenta ormai un fiore all’occhiello per Desenzano e garantisce a livello calcistico un futuro all’insegna del professionismo. È molto bello vedere la presenza di tanti ragazzi, da valorizzare a livello sportivo e umano“.

Parole di elogio da parte del Direttore Generale Stefano Tosoni che s’è soffermato sull’importanza del lavoro dietro le quinte: “Ringrazio tantissimo tutti i collaboratori del Calcio Desenzano per il grande lavoro che svolgono quotidianamente e per l’organizzazione della serata. Svolgono un lavoro nascosto, ma non per questo meno importante perciò il mio primo ringraziamento va a loro. Vogliamo far bene e l’entusiasmo che si respira questa sera ci dà sicuramente grandi motivazioni”.

In ottica prima squadra è intervenuto invece il Direttore Sportivo Eugenio Olli: “Siamo la terza Società di Brescia e questo è per noi un grande motivo di orgoglio. In questi anni abbiamo fatto molta strada portando a Desenzano la categoria Serie D.Ci aspetta un campionato impegnativo, ma che sicuramente affronteremo a testa alta”.

Nel corso della serata è stato dedicato ampio spazio al settore giovanile rappresentato dal suo Responsabile Claudio Monese: “Nella stagione appena conclusa abbiamo fatto qualcosa di incredibile. I nostri giovani hanno vinto tre Coppa Brescia conquistando anche due secondi posti. In campionato poi siamo entrati di prepotenza nelle categorie regionali e questo oltre a farci onore, ci consente di rappresentare nel miglior modo possibile la Città di Desenzano“.

Poi uno a uno, con il nuovo allenatore Mario Tacchinardi in testa e il Capitano Andrea Franzoni, sono stati presentati giocatori e staff della prima squadra. “Si apre un nuovo capitolo del mio percorso – asserisce il tecnico Mario Tacchinardi sul palco. Sono arrivato a Desenzano per portare le mie idee di calcio ma anche per crescere. Insieme a me seguono la mia esperienza buona parte dello staff tecnico e qualche giocatore che avevo a Breno, ma l’aspetto più importante è quello di riuscire a costruire un gruppo giovane con tanta voglia di crescere calcisticamente“.

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Presidente: Roberto Marai.

Amministratore Delegato: Luca Ariano.

Presidente Onorario: Battista Battaglia.

Vice Presidente: Rudy Zucca.

Direttore Generale: Stefano Tosoni.

Direttore Sportivo: Eugenio Olli.

Segretario Generale: Paolo Bignotti.

Addetto Stampa: Nando Vescusio.

Segretaria Amministrativa: Elisa Deantoniis.

Responsabile Marketing: Andrea Grasso.

Direttore Settore Giovanile: Matteo Alberti.

Responsabile Settore Giovanile: Claudio Monese.

STAFF TECNICO

Allenatore: Mario Tacchinardi.

Vice Allenatore: Gianluca Corbani.

Prep. Atletico: Andrea Reboldi.

Prep. Portieri: Mario Cristi.

Match Analyst: Giordano Paganotto

Team Manager: Diego Bandera.

Fisioterapista: Christian Bodini.

Addetto all’arbitro: Ettore Scafati.

Magazziniere: Ivan Gelmini.

ROSA PRIMA SQUADRA

Portieri: Fabio Frattini (03, San Donino), Jacopo Malaguti (03, Sanremese).

Difensori: Mattia Alborghetti (98, Ponte San Pietro), Vincenzo De Palma (04, Atalanta), Adriano Esposito (99, Folgore Caratese), Nicolò Fenotti (04, Juniores), Lorenzo Messali (02, Campodarsego), Daniele Quaini (04, Juniores), Matteo Tonani (03, Bedizzolese), Fabio Varoli (99, Fiorenzuola).

Centrocampisti: Andrea Bassini (05, Juniores), Billy Bithiene (97, Sp. Franciacorta), Francesco Campagna (00), Cristian Esposito (02, Rieti), Andrea Franzoni (97), Andrea Mandelli (97, Crema), Niccolò Pinardi (01), Alessandro Plodari (04, Juniores), Francesco Solimeno (02, Trapani), Daniele Tanghetti (99, Breno).

Attaccanti: Emanuele Bardelloni (90, Virtus Ciserano Bergamo), Christian Bianchetti (03, Brescia) Luca Forlani (03, Juniores), Patricio Goglino (01, Breno), Vincenzo Maione (94, Prato), Jacopo Marinaci (04, Juniores).

Fonte immagine: Calcio Desenzano.