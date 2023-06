Calcio Desenzano e Mario Tacchinardi insieme fino a giugno 2024

La società Calcio Desenzano e l’allenatore Mario Tacchinardi lavoreranno ancora insieme fino al 30 giugno 2024. La società del presidente Roberto Marai ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico ex Breno che, grazie a un girone di ritorno strepitoso, ha conquistato i play off per la prima volta nella storia del club gardesano.

Queste le parole presidente del Calcio Desenzano Roberto Marai:

“Per dare continuità al progetto era importante la conferma di Mario Tacchinardi, sono quindi felice che anche lui abbia accettato la nostra proposta. Dopo un avvio di campionato un po’ difficoltoso, mister Tacchinardi ci ha fatto vedere un buon calcio per tutto il girone di ritorno finendo la stagione in crescendo. Andremo rinforzare la rosa con acquisti mirati e mi auguro in questa stagione di poter alzare l’asticella”.

Queste, invece, le parole del tecnico dopo il rinnovo:

“Sono contento e orgoglioso di essere l’allenatore del Desenzano anche per la prossima stagione. Restare qui era la mia prima scelta e quindi ringrazio presidente Marai e tutta la società per la fiducia accordatami”.